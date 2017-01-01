Рятувальники у Росії завершили пошук членів екіпажу судна «Герої Арсеналу»

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До пошуків залучали 13 кораблів і два вертольоти МНС РФ

Активну фазу пошуково-рятувальної операції в районі аварії суховантажу «Герої Арсеналу» в Чорному морі завершено, повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на прес-службу Федерального агентства морського і річкового флоту Росії.

«У зв’язку з тим, що район, в якому сталася аварія, і прилеглі до нього водні поверхні обстежені якісно і повною мірою, а також з огляду на складні гідрометеорологічні умови… відсутність будь-якої розумної надії на виявлення тих членів екіпажу, які вижили, було прийнято рішення про припинення активної фази морського пошуку. Триває пошук зниклих членів екіпажу суднами, які проходять повз», – йдеться в повідомленні.

До пошуків залучили 13 кораблів і два вертольоти МНС Росії. Загалом було обстежено район площею понад 350 квадратних миль акваторії, знайдено три тіла і два порожніх гідрокостюми. На момент катастрофи в морі був трибальний шторм. Температура води в районі аварії становить +7-8 градусів.

Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі, за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».

За даними МНС Росії, суховантажне судно «Герої Арсеналу», за попередньою інформацією, йшло з Азова Ростовської області Росії до Туреччини з вантажем зерна. Суховантаж мав прапор Панами, не був приписаний до жодного українського порту.