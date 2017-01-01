Рятувальники: в Авдіївці залишилося запасів питної води на 3-4 доби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області Підвіз води до м. Авдіївка.

Запуск Донецької фільтрувальної станції заплановано на сьогодні

Сьогодні, 7 травня, запланований запуск Донецької фільтрувальної станції. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі головного управління ДСНС України у Донецькій області.

“6 травня проведені обстеження та ремонтно-відновлювальні роботи високовольтної ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції. Фільтрувальна станція отримує електропостачання, але наразі на ній відсутні працівники. Запуск Донецької фільтрувальної станції планується 7 травня при наявності гарантій безпеки працівників”, — йдеться у документі.

Крім того, не повністю відновлено водопостачання у Авдіївці.

«Станом на 7 годину 7 травня водопостачання населення здійснюється із запасів резервуару ємкістю 4000 м3, в якому питної води орієнтовно достатньо на 3-4 доби», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.