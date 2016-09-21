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    Рятувальники знайшли тіла дитини і чоловіка, які провалилися під кригу на Одещині

    • Сьогодні, 18:05
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    Місцеві рибалки змогли врятувати лише двох потерпілих, ще двоє потонули під кригою

    Водолази дістали з води тіла двох людей – хлопчика 2006 року народження і чоловіка 1984 року народження, які вчора провалилися під кригу на Кучурганському водосховищі. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

    Нагадаємо, нещасний випадок стався вчора вдень: четверо людей, у тому числі двоє дітей, провалилися під кригу на відстані 500 метрів від берега.

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    Місцевим рибалкам вдалося врятувати лише двох – хлопчика 2009 року народження і чоловіка 1988 року народження. Їх з переохолодженням госпіталізували до реанімації.

    Нагадаємо, вчора на Одещині у смт Лиманське на Кучурганському водосховищі четверо людей провалилися під кригу.

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    Рятувальники знайшли тіла дитини і чоловіка, які провалилися під кригу на Одещині
    Рятувальники знайшли тіла дитини і чоловіка, які провалилися під кригу на Одещині
    Рятувальники знайшли тіла дитини і чоловіка, які провалилися під кригу на Одещині

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