Рятувальники загасили пожежу на масиві Осокорки у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа в Києві Фото із соцмереж

Заграву від пожежі було видно над дахами 16-поверхових будівель

У ДСНС повідомили про подробиці пожежі 29 березня в Києві на Осокорках, передає Головне управління ДСНС України в м.Києві.

Так, о 22:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій міста Києва, виникла пожежа на відкритій території.

«На момент прибуття рятувальників на місце події, площа пожежі складала приблизно 3000 кв.м. О 0:50 пожежу локалізовано, а о 1:40 на площі 4000 кв.м. ліквідовано», — йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначають, що причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Жертв та постраждалих немає.