Рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали в горах на Львівщині

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Змерзлих туристів доправлено в Сколівську центральну районну лікарню

На Львівщині рятувальники віднайшли двох заблукалих в горах туристів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

Вчора, 8 лютого о 22:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у районі гори Лопата заблукали двоє туристів.

На пошуки заблукалих негайно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України. Пошукові роботи заблукалих туристів проводились між с. Кам’янка та м. Сколе в районі гори Лопата.

О 01:35 9 лютого знайдено чоловіка, 1989 року народження та о 02:10 знайдено заблукалу жінку, 1989 року народження.

Туристів доправлено в Сколівську центральну районну лікарню з діагнозом: у чоловіка обмороження двох нижніх кінцівок, у жінки — загальне переохолодження.