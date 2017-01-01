Рютте відмовився вибачатися перед Туреччиною
- Сьогодні, 01:49
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Натомість прем'єр-міністр Нідерландів вважає, що вибачитись має турецька сторона
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився принести офіційні вибачення за відмову впустити в країну літак з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє AFP.
«Не може бути й мови про вибачення, вони мали б вибачитися за те, що вони зробили», - наголосив Рютте.
Про ситуацію з міністром Туреччини у справах сім'ї Рютте сказав, що уряд Нідерландів «хотів би, щоб вона трималася на відстані».
«Це призвело до хаосу і того, що ми бачили в центрі Роттердама», - зазначив прем'єр.
Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.
Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. В результаті Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.
У той же час співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі в знак підтримки турецького міністра.
МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває в даний час у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.
Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.
В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.
Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.
Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що відбувся і країна буде приймати контрзаходи.