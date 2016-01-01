«С Новым годом, товарищи!» Мешканців окупованого Севастополя привітали різким подорожчання проїзду в транспорті

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«Цікаво, коли наші зарплати будуть рости так само швидко і впевнено, як і ціни?», - цікавиться обурений севастополець

«Приємний» новорічний сюрприз севастопольцям підготував Росстат і так зване міське Управління тарифами олкупаційної адміністрації. Прес-служба підприємства «Севелектроавтотранс» оголосила про подорожчання тролейбусних проїзних квитків. З 1 лютого проїзні для школярів будуть коштувати 210 рублів, для студентів - 420. Нова ціна цивільних проїзних - 540 рублів, для організацій - 600.

Підставами для підвищення цін на підприємстві називають наказ Росстату («Про затвердження статистичного інструментарію для організації федерального статистичного спостереження за діяльністю в сфері транспорту»), а також лист севастопольського управління тарифами.

Відзначимо, що до цього моменту в окупованому місті шкільний проїзний коштував 105 рублів, студентський - 210, а цивільний - 420.

Багато севастопольців обурено відреагували на повідомлення. Місцевий сайт Севастопольскі новини полспілкувався з цього приводу з мешканцями окупованих територій.

«Мій син кожен день їздить до школи на тролейбусі, - розповідає Валентина, місцева жителька. - Тому новина про подорожчання проїзних для нас не дуже приємна. І так, з урахуванням низьких зарплат, ледве ледве зводимо кінці з кінцями. З Новим роком, товариші!».

«Цікаво, коли наші зарплати будуть рости так само швидко і впевнено, як і ціни?», - цікавиться Сергій, ще один севастополець.

«У мене невелика зарплата, - каже Олена, мешканка окупованого міста. - На роботу їжджу на тролейбусі. Зазвичай купую проїзні, щоб хоч трохи заощадити. Тепер, мабуть, про економію доведеться забути».