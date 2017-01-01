Саакашвілі з соратниками влаштували дебош у кабінеті міністра юстиції

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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі обізвав главу Мінюсту «рейдером» та ублюдком

Михайло Саакашвілі з групою політиків, серед яких депутати Юрій Деревянко та Сергій Лещенко сьогодні опівдні прийшли в Міністрество юстиції.

Політики вимагали зустрічі з міністром Павлом Петренком з претензією, що Мінюст дав можливість самозванцям зареєструвати партію іменем Саакашвіл, у той час як партії самого політика чиняться перепони.

Підставні особи, за словами Лешенка, пов’язані з депутатом Голубовим, який воював з Саакашвілі ще за часів його роботи в Одеській ОДА.

Розмова з міністром не мала конструктивного характеру: Саакашвілі емоційно висував претензії , на що міністрі почав вимагати залишити його офіс.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві юстиції України запропонували керівництву партії «Рух нових сил», якщо у них є бажання провести перереєстрацію та змінити назву своєї політичної сили, подати до Мін’юсту відповідні документи і згоду Михайла Саакашвілі на використання його імені у назві політичної сили.

У заяві також ідеться, що всі звинувачення щодо небажання представниками Мін’юсту зареєструвати зміну назви політичної партії Михайла Саакашвілі є безпідставними.

«Міністерство юстиції готове у найкоротші терміни зареєструвати зміни до установчих документів політичної партії «Рух нових сил» за умови подання представниками цієї політичної сили повного пакета документів, відповідно до вимог чинного законодавства», - йшлося у повідомленні.