Саакашвілі розповів, як Балога пробував з ним домовитись щодо Закарпаття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Саакашвілі заявив, що більшість нових політичних сил, коли заходять на Закарпаття, то домовляються з Балогою

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі розповів, що коли вперше приїхав в Закарпатську область, то народний депутат Віктор Балога намагався з ним домовитись щодо Закарпаття.



«Коли я вперше був на Закарпатті, Балога сказав: «Треба домовитись». Звичайно, я його не знаю – як я можу з ним домовлятися? Вже потім я отримав інформацію, що більшість нових політичних сил, коли заходять на Закарпаття, то домовляються з Балогою чи Ланьом. Звичайно, ми цього не робили», - розповів Саакашвілі.

Він зазначив, що після цієї поїздки в тому ж Закарпатті робили акцію, пов’язану з проблемами містечка Свалява – там на будівництві моста вкрали гроші.

«Я повернувся зі Сваляви до Києва і десь за тиждень після акції підпалили склад голови нашої місцевої організації. Його бізнес зазнав збитків. Я пропонував, що приїду підтримати. Вони казали: «Так-так, чекаємо». А згодом хтось інший відповів по телефону і сказав: «Вони не можуть вам відповісти. Але якщо ви приїдете, у нього є ще два склади, і він залишиться без усього», – пригадав Саакашвілі.

Він наголосив, що українці хочуть змін сьогодні.

«Населення України – десь 38 мільйонів залишилось. Я тільки що був у Канаді на запрошення діаспори. Там є давня діаспора, але є майже мільйон нової! І вони говорять одне і те ж – не хотіли виїжджати з України! Вони кажуть, що їх кинули після Майдану, а вони хотіли змін. Переконують, що їхні серця залишились в Україні. Ці люди готові повернутися. А тут зміни відбудуться дуже швидко», – запевнив політик.