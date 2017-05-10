  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Саакашвілі розповів, як Порошенко домовляється з місцевими мафіозі

    • Сьогодні, 07:59
    • Розсилка
    Порошенко і Саакашвілі
    Порошенко і Саакашвілі

    Порошенко в Закарпатті поводить себе так само, як Шеварднадзе в Грузії, зазначив Саакашвілі

    Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко робить те ж, що робив у Грузії Шеварнадзе –домовляється з місцевими мафіозі.

    Про це Саакашвілі заявив в інтерв'ю на телеканалі Zik.ua.

    «Він каже: «Я вас не буду чіпати, але треба ділитися і ви маєте мені забезпечити безпеку, щоб не було ексцесів, щоб люди не хвилювалися». Це відбувалося в каденціях двох-трьох президентів з Ахметовим. Казали: «Це твій регіон Донбас, але ти маєi принести нам голоси, стабільність, щоб не було ексцесів. А ти можеш заробляти – ми допоможемо. Але треба ділитися», – розповів Cаакашвілі.

    Саакашвілі розповів, що коли вперше приїхав в Закарпатську область, то народний депутат Віктор Балога намагався з ним домовитись щодо Закарпаття.

    «Коли я вперше був на Закарпатті, Балога сказав: «Треба домовитись». Звичайно, я його не знаю – як я можу з ним домовлятися? Вже потім я отримав інформацію, що більшість нових політичних сил, коли заходять на Закарпаття, то домовляються з Балогою чи Ланьом. Звичайно, ми цього не робили», - розповів Саакашвілі.

    Читайте також
    Петро Порошенко Донбас Закарпаття Михайло Саакашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ