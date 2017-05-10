Саакашвілі розповів, як Порошенко домовляється з місцевими мафіозі

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Порошенко і Саакашвілі

Порошенко в Закарпатті поводить себе так само, як Шеварднадзе в Грузії, зазначив Саакашвілі

Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко робить те ж, що робив у Грузії Шеварнадзе –домовляється з місцевими мафіозі.

Про це Саакашвілі заявив в інтерв'ю на телеканалі Zik.ua.

«Він каже: «Я вас не буду чіпати, але треба ділитися і ви маєте мені забезпечити безпеку, щоб не було ексцесів, щоб люди не хвилювалися». Це відбувалося в каденціях двох-трьох президентів з Ахметовим. Казали: «Це твій регіон Донбас, але ти маєi принести нам голоси, стабільність, щоб не було ексцесів. А ти можеш заробляти – ми допоможемо. Але треба ділитися», – розповів Cаакашвілі.

Саакашвілі розповів, що коли вперше приїхав в Закарпатську область, то народний депутат Віктор Балога намагався з ним домовитись щодо Закарпаття.

«Коли я вперше був на Закарпатті, Балога сказав: «Треба домовитись». Звичайно, я його не знаю – як я можу з ним домовлятися? Вже потім я отримав інформацію, що більшість нових політичних сил, коли заходять на Закарпаття, то домовляються з Балогою чи Ланьом. Звичайно, ми цього не робили», - розповів Саакашвілі.