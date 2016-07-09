Саакашвілі стверджує, що Порошенко вкрав у нього ідею

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Саакашвілі сприймає мету Порошенко провести референдум щодо членства України в НАТО скоріше як спосіб відвернути увагу

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі стверджує, що президент Петро Порошенко вкрав у нього ідею провести референдум щодо членства України в НАТО.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

«Порошенко оголосив про проведення референдуму з питання членства України в НАТО. Ідею референдуму, я вважаю, він взяв у мене. У січні 2008 року одночасно з президентськими виборами в Грузії я проводив референдум саме на цю тему»,– зазначив політик.

За його словами, саму ідею народного волевиявлення щодо членства в НАТО він підтримує, однак «тут є свої нюанси».

«Проблема в тому, що президент зараз є вкрай непопулярним. Я не знаю, які йому показують соціологічні опитування, але я їжджу країною та знаю, що люди йому вже давно не довіряють. Українці автоматично будуть скептично ставитися до його ініціатив, навіть таких як НАТО. І навіть якщо за опитуваннями загалом НАТО в Україні підтримують, люди можуть просто не прийти на голосування або прийти і проголосувати проти, тільки щоб висловити свій протест чинному президентові та політиці, яку він проводить»,– підкреслив колишній президент Грузії.

Колишній очільник Одеської ОДА також підкреслив, що сприймає мету Порошенко провести референдум скоріше як спосіб відвернути увагу. Однак, на його думку, при цьому гарант ризикує дуже важливою для України темою, і провал такого референдуму з якихось особистих міркувань може мати негативні стратегічні наслідки для України в майбутньому.

«З таким не можна грати, не можна ризикувати. Тому сподіваюся, цей референдум все-таки буде проведено за інших обставин, вже при новому українському уряді, після позачергових парламентських виборів. І тоді на фоні загального прогресу країни та оптимізму народу люди будуть голосувати за вступ до північно-атлантичного альянсу. А зараз це може стати приводом для ворогів України говорити про чергові провали та про те, що народ України для НАТО не друзі, хоча насправді це буде провал Порошенка, а не людей», – резюмував Саакашвілі.