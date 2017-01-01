Саакашвілі закликав Порошенко позбавити українського громадянства кума Путіна

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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі заявив, що його хочуть позбавити громадянства України

Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко дав відповідне доручення «зайнятися питанням його громадянства».

Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства», – заявив він.

При цьому Саакашвілі зазначив, чи не хоче президент «позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука», з яким «завжди можна домовитися».

«Петро Олексійович, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з» безсмертним полком «? Ах да, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного» – написав політик.

Нагадаємо, Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна.