Саакашвілі закликав Порошенко позбавити українського громадянства кума Путіна
- Сьогодні, 05:51
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Саакашвілі заявив, що його хочуть позбавити громадянства України
Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі заявив, що президент Петро Порошенко дав відповідне доручення «зайнятися питанням його громадянства».
Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук.
«Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства», – заявив він.
При цьому Саакашвілі зазначив, чи не хоче президент «позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука», з яким «завжди можна домовитися».
«Петро Олексійович, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з» безсмертним полком «? Ах да, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного» – написав політик.
Нагадаємо, Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна.