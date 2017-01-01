Садовий: А на картах Кабміну Львів − це частина України?

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Андрій Садовий

У Львові продовжується сміттєвий колапс - на сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом твердих побутових відходів

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував те, що протягом тижня Кабмін і обласна влада не скликали комісії з надзвичайних ситуацій, на якій мали б обговорити ситуацію з вивезенням сміття з міста.Про це пише видання zaxid.net.

«Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ», – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

За словами Садового усі полігони, на які тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають доступ для вантажівок зі Львова.

«Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації. А буква «Л» в словосполученні «ЛОДА» це точно «Львів»? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це частина України?», – запитав Андрій Садовий.

Мер запевнив, що отримує дзвінки від мерів польських міст та міжнародних організацій з пропозиціями допомогти. Раніше Андрій Садовий зазначав, що сміття зі Львова можуть вивозити за кордон.

Раніше журналісти та громадськість Львова звинуватили мера міста у незаконно прийнятому рішенні із встановлення сміттєсортувальних ліній