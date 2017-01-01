Садовий очікує свого усунення від посади найближчими днями

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Андрій Садовий

Садовий прогнозує, що йому оголосять підозру до 21 березня

Львівський міський голова, лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий вважає, що обласна прокуратура вже до 21 березня пред'явить йому підозру, після чого його швидко відсторонять від посади в судовому порядку.

В інтерв'ю DT.UAмер Львова заявив, що завдання підготувати йому підозру надійшло до прокуратуру області від вищих ешелонів влади. «Обласна прокуратура працює в посиленому режимі. Робить усе можливе і неможливе, бо їм дуже важко щось пришити, особливо коли це шиється білими нитками. Поставлено задачу з високих кабінетів, тому вони найближчими днями висуватимуть підозру. І наступним кроком буде звернення до суду про моє відсторонення з посади», – заявив він, визнавши, що рішення суду буде прогнозованим, оскільки судова система України працює «чітко по вертикалі».

Садовий розповів, що попередньо, оголосити йому про підозру повинні були після 21 березня, проте щось змінилося, і тепер зробити це планується до 21 числа.

За його словами, ініціатори цих процесів «відпрацьовують якийсь медійно-сценарний план».

Він також повідомив, що планує наймати адвокатів та захищати свої права у суді. «За моїми даними це (відсторонення) відбудеться найближчими днями. Виконувати обов'язки голови буде секретар Львівської міської ради — Анатолій Забарило, представник партії «Громадянська позиція», – заявив мер Львова, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Нагадаємо, в ході екстреного засідання РНБО 15 березня президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за збитки, завдані Україні блокадою окупованих територій Донбасу, повинні понести парламентські партії «Самопоміч» та «Батьківщина». Він також розкритикував дії партії «Самопоміч», а також її лідера – міського голову Львова Андрія Садового.

Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що два тижні тому в Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на звалищі «Збиранка» у Грибовичах не було. Пожежа на звалищі була спричинена самозайманням через недотримання технологій, тому стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради. За його словами, якщо буде вручено підозру щодо недбалості зі смертельним наслідком, це може привести і до усунення винуватця від обійманої посади, і до кримінальної відповідальності.

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