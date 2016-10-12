Садовий прокоментував обвинувачення у незаконному рішенні стосовно «львівського сміття»

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Андрій Садовий

Журналісти та громадськість Львова звинуватили мера міста у незаконному прийнятому рішенні по установці сміттєсортувальних ліній

На останній екстреній сесії львівської міськради було прийнято рішення про виділення п’яти ділянок під операції зі сміттям у різних районах міста. Всі вони, за словами журналістів, були визначені без землевідведення, рішення земельної та екологічної комісії і, що не менш важливо, без громадських слухань. Мер Львова Андрій Садовий заперечує звинувачення містян і переконує у законності рішення, повідомляє ZIC.

«А законом у Львові є, зокрема, і рішення сесії ЛМР. Користуючись нагодою я хочу подякувати депутатам, які не побоялися того тиску, який на них чиниться і прийняли важливе рішення. порушення може сказати лише суд. Якщо таке рішення буде, то будемо діяти відповідно», - зазначив Садовий.

Натомість, за інформацією видання, громада Рясного, у якому буде пресуватись сміття однозначно висловилась проти рішення міськради, але його не проігнорували на сесії і прийняли скандальну ухвалу.

Нагадаємо, у Львові скалалася надзвичайна ситуація із вивезенням твердих побутових відходів. За словами мера міста Андрія Садового, сміття не вивозять зі Львова вже близько восьми місяців. У зв’язку з цим у Львові було скликано позачергову сесію міськради.

На сесії розглянули рішення про те, щоб визначити майданчики у Львові, які можуть використовувати як станції перевантаження відходів. Крім того, було запропоновано виділити з бюджету міста кошти на придбання пресувальних ліній, які має бути розміщено в інших районах міста. Також кошти має бути передбачено на облаштування земельних ділянок, де організовуватимуть ці перевантажувально-пресувальні станції.