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    Садовий пропонує створити сміттєзвалище в Чорнобилі

    • Сьогодні, 15:14
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    Андрій Садовий
    Андрій Садовий

    У нас є Чорнобильська зона. Чому б не зробити там резервний полігон, для всієї країни? – мер Львова

    Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував зробити у Чорнобильській зоні сміттєзвалище для всієї країни. Таку думку він озвучив сьогодні, 22 березня, під час брифінгу у Львові, повідомляє Galinfo.

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    «Львів щодня продукує 600 тонн відходів. Якщо, не дай Боже, трапиться біда в іншому місті? Київ продукує 3 тис. тонн відходів щодня», – зазначив Садовий.

    Він також додав, що готовий сам співфінансувати створення такого полігону: «Як міський голова, коштом громади міста».

    Андрій Садовий також наголосив, що всі обласні ради ухвалили рішення не пускати на свою територію відходи з інших регіонів. Відтак він змушений просити особисто міських голів прийняти кілька машин сміття зі Львова.

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