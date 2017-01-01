Садовий пропонує створити сміттєзвалище в Чорнобилі

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Андрій Садовий

У нас є Чорнобильська зона. Чому б не зробити там резервний полігон, для всієї країни? – мер Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував зробити у Чорнобильській зоні сміттєзвалище для всієї країни. Таку думку він озвучив сьогодні, 22 березня, під час брифінгу у Львові, повідомляє Galinfo.

«Львів щодня продукує 600 тонн відходів. Якщо, не дай Боже, трапиться біда в іншому місті? Київ продукує 3 тис. тонн відходів щодня», – зазначив Садовий.

Він також додав, що готовий сам співфінансувати створення такого полігону: «Як міський голова, коштом громади міста».

Андрій Садовий також наголосив, що всі обласні ради ухвалили рішення не пускати на свою територію відходи з інших регіонів. Відтак він змушений просити особисто міських голів прийняти кілька машин сміття зі Львова.