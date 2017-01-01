Садовий просить у Гройсмана допомоги у вирішенні проблеми зі сміттям

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Андрій Садовий

Садовий просить допомогти у вирішенні проблеми з вивезенням побутових відходів зі Львова до початку рекультивації звалища

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням допомогти у вирішенні проблеми з вивезенням побутових відходів зі Львова до початку рекультивації звалища та будівництва сміттєпереробного заводу. Про це він сказав під час робочої наради прем'єра з міськими, селищними та сільськими головами у рамках засідання правління Асоціації міст України.

«Я прошу вас, пане прем'єр-міністре, у продовження нашої вчорашньої розмови прийняти відповідне рішення, щоб Львів отримав допомогу... щоб ми мали можливість до початку рекультивації нормально вивозити відходи», - заявив Садовий.

Мер Львова зазначив, що одержав листа від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держспоживслужби) з рекомендаціями закрити школи міста через переповненість майданчиків для збирання сміття.

За його словами, 17 березня місто підписало угоду з французькою компанією, яка отримала від уряду Франції підтримку для рекультивації наявного полігону для вивезення побутових відходів.

Садовий також зазначив, що французька компанія готова взяти на себе розробку проектної документації для будівництва спільно з Європейським інвестиційним банком заводу з переробки побутових відходів.

Як повідомлялося, у Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки. Крім того, у львівських школах можуть бути розширені шкільні канікули.

Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

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Джерело: Інтерфакс-Україна