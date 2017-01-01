Садовий розказав, за що на нього ображається Порошенко

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Андрій Садовий

Мер Львова не виключає, що стосунки «зіпсувалися» з наближенням президентських виборів

Міський голова Львова Андрій Садовий каже, що ніколи не мав наміру конкурувати з президентом Петром Порошенком на виборах і псувати з ним стосунки.

Про це він розповів у інтерв’ю DT.ua.

«Він хоче спілкуватися. Він завжди ображається, коли я в Києві і не телефоную йому. Я пояснюю, що не хочу відволікати його від нагальних справ», - зазначив Садовий.

За словами мера Львова, для нього була несподіванкою остання зустріч із президентом у Києві.

«Я зустрічався з міністром внутрішніх справа Аваковим. Він повідомив, що президент знає про цю зустріч і запитав, чи не погоджуся я, на запрошення президента, поїхати на чай до нього», - розказав Садовий.

Він не заперечував, що розмова видалася непростою.

«В українській політиці тиск - наявний чи прихований - завжди присутній. В українській політиці завжди щось на щось міняють. Але я ціную своє слово. Я не буду за спинами домовлятися, чи когось продавати - це не моє. Пану президенту ця позиція не зовсім подобається, тому він шукає підходи зліва, справа. Одна кримінальна справа, друга кримінальна справа. Розказує, які мої колеги з «Самопомочі» нехороші, які вони всі проблемні. Немає, напевно, святих людей. Святі на небі. А ми такі, які ми є», - заявив львівський мер.

На думку Садового, «тертя» із Порошенком могли початися, коли президент почав розглядати його як опонента на наступних президентських виборах.

«Чи дійсно він так вважає? Не знаю. Він мені про це не говорив. Він пропонував мені все можливе й неможливе, хіба що свій кабінет не пропонував. Якщо він хоче, щоб я був його опонентом на виборах, то він це робить. Системно і планомірно. Але в мене таких намірів не було», - сказав він.