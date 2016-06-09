Садовий: Вісім місяців Львів перебуває у сміттєвій блокаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Садовий

У місті з’явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації – мер Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до жителів міста у зв’язку із ситуацією, що склалася з вивезенням твердих побутових відходів у місті. Мер зазначив, що ситуація критична. З цього приводу вчора, 18 січня, у Львові відбулося засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Відтак відповідні звернення з проханням про допомогу буде спрямовано у державні органи влади. Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

Садовий розповів, що звернувся до міжнародних екологічних організацій, міст-партнерів та посольств іноземних держав з інформацією про ситуацію, яка склалася, та проханням про допомогу.

«Вісім місяців Львів перебуває у сміттєвій блокаді. Весь цей час нам вдавалося без жодної допомоги з боку держави знаходити можливості для ліквідації наслідків кризової ситуації. Ми звертались в усі можливі інстанції, аби місту допомогли з доступом до полігонів для тимчасового вивезення сміття до моменту побудови нового сміттєпереробного комплексу. На жаль, унаслідок різних обставин, в тому числі й адмінресурсу, нам один за одним закрили всі можливості для вивезення ТПВ. На сьогодні всі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж узагалі не мають куди його вивозити», – повідомив Садовий.

Нагадаємо, 28 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа. Експерти та місцева влада говорять, що причиною пожежі міг бути підпал. Унаслідок пожежі та подальшого обвалу загинуло троє пожежників. Ще одну людину, еколога місцевого ЛКП, досі не знайшли.

Садовий згодом звернувся до влади з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної ситуації. Порошенко порадив Садовому не політизувати ситуацію. Пізніше обласна влада Львівщини заявила, що Грибовицьке сміттєзвалище не може надалі використовуватися мешканцями.