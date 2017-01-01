Львів продукує близько 600 тонн відходів, які кудись необхідно вивозити, - Садовий

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У Львові може виникнути надзвичайна ситуація, тому що близько 25 % майданчиків є переповнені відходами, зазначив Садовий

У Львові може виникнути надзвичайна ситуація зі сміттям, оскільки чверть полігонів області переповнена.

Про це повідомив в ефірі Громадського міський голова Андрій Садовий.

«У Львові може виникнути надзвичайна ситуація, тому що близько 25 % майданчиків є переповнені відходами. І це не є питання, яке виникло сьогодні» — сказав львівський міський голова.

Садовий підтвердив, що мав розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і поінформував його про те, що полігони Львівської області не можуть приймати у повному обсязі сміття.

Садовий додав, що місто продукує близько 600 тонн відходів, які кудись необхідно вивозити.

Він сказав, що задля вирішення цієї проблеми уряд може пришвидшити виділення ділянки для нового полігону для Львова, чи доручити іншим полігонам на законному рівні приймати львівське сміття.

Нагадаємо, в ході екстреного засідання РНБО 15 березня президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за збитки, завдані Україні блокадою окупованих територій Донбасу, повинні понести парламентські партії «Самопоміч» та «Батьківщина». Він також розкритикував дії партії «Самопоміч», а також її лідера – міського голову Львова Андрія Садового.

Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що два тижні тому в Харкові була завершена експертиза, яка встановила, що ніякого підпалу на звалищі «Збиранка» у Грибовичах не було. Пожежа на звалищі була спричинена самозайманням через недотримання технологій, тому стоїть питання про недбалість службових посадових осіб Львівської міської ради. За його словами, якщо буде вручено підозру щодо недбалості зі смертельним наслідком, це може привести і до усунення винуватця від обійманої посади, і до кримінальної відповідальності.

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