Садовий заявляє про план Банкової провести восени дострокові президентські вибори

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Андрій Садовий

Садовий заявив: існує план — восени провести дочасні парламентські та президентські вибори

В Адміністрації президента серйозно розглядається можливість проведення в Україні дострокових парламентських та президентських виборів вже восени нинішнього року. Про це заявив львівський міський голова, голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий в інтерв'ю DT.UA.

«Наскільки знаю, такий варіант (проведення позачергових парламентських виборів. - Ред.) серйозно розглядається в Адміністрації президента. Існує план — восени провести дочасні парламентські та президентські вибори. Тому що президент втрачає довіру і боїться, що за рік йому буде дуже важко думати про наступний термін», - заявив Садовий, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Раніше президент України Петро Порошенко пообіцяв не допустити дострокового припинення повноважень чинного парламенту та позачергових виборів Верховної Ради. Глава держави висловив упевненість, що ці процеси спровокують внутрішньополітичну дестабілізацію в Україні, в чому зацікавлена Росія.

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