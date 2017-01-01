Сутички в центрі Києва: Садовий зазначив, що Соболєв і Семенченко не узгоджували акцію з партією

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Садовий зазначив, що блокада товарів з окупованого Донбасу є обгрунтованою

Голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що в цілому підтримує дії ініціаторів економічної блокади Донбасу, депутатів Семена Семенченка та Єгора Соболєва, які сьогодні, 19 лютого, стали учасниками сутичок у центрі Києва.

Вони намагалися пройти через кордон поліції та потрапити під Адміністрацію президента, де учасники блокади Донбасу хотіли встановити намети.

У коментарі Громадському Садовий зазначив, що депутати його політичної сили не узгоджували акцію з партією, однак вони діють «в інтересах українського народу».

«Я би дуже хотів, щоби органи правопорядку і національна гвардія, яка я так бачу з фотографій присутня біля АП у дуже великій кількості — не вчиняла протиправні дії… Народні депутати мають право заходити у ту чи іншу будівлю, в той чи інший простір, тому що вони обрані людьми аби представляти їхні інтереси», — сказав він.

Садовий зазначив, що блокада товарів з окупованого Донбасу є обгрунтованою.

«Ми можемо втратити головне — нашу державу, якщо ми підемо на таку активну співпрацю з окупантами», — сказав він.

Ввечері в Києві, на розі вулиць Банкова та Інститутська сталися сутички між протестувальниками та поліцією.

Представники руху ОУН, учасники блокади Донбасу та інші намагалися пронести металеві предмети для встановлення наметів, однак поліція заборонила це робити.