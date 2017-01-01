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    Садового, Саакашвілі і Гацька «застукали» у львівській кав'ярні (ФОТО)

    • Вчора, 23:23
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    Гацько, Саакашвілі та Садовий
    Гацько, Саакашвілі та Садовий

    Політики розмовляли у затишній львівській кав'ярні

    Мера Львова Андрія Садового у компанії голови партії«Демократичний альянс» Василя Гацька та колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвіла журналісти «застукали» у одній з львівських кав'ярень. Відповідне фото оприлюднило видання «Zaхid.net».

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    Згодом Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проводив зустріч «з метою створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради і нового виборчого закону».

    «Сьогодні у Львові обговорювали координацію з моїми друзями, лідерами Самопомочі і ДемАльянсу. Окремо я говорив і з Анатолієм Гриценком, в наступному раунді будемо зустрічатися з ним і іншими патріотичними демократичними силам», - написав екс-президент Грузії.

    Також він додав, що їхня ціль - «покласти край барижному дерибану країни». 

    Наразі Василь Гацько та Андрій Садовий ніяк не коментують зустріч.

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