Садового, Саакашвілі і Гацька «застукали» у львівській кав'ярні (ФОТО)

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Гацько, Саакашвілі та Садовий

Політики розмовляли у затишній львівській кав'ярні

Мера Львова Андрія Садового у компанії голови партії«Демократичний альянс» Василя Гацька та колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвіла журналісти «застукали» у одній з львівських кав'ярень. Відповідне фото оприлюднило видання «Zaхid.net».

Згодом Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook повідомив, що проводив зустріч «з метою створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради і нового виборчого закону».

«Сьогодні у Львові обговорювали координацію з моїми друзями, лідерами Самопомочі і ДемАльянсу. Окремо я говорив і з Анатолієм Гриценком, в наступному раунді будемо зустрічатися з ним і іншими патріотичними демократичними силам», - написав екс-президент Грузії.

Також він додав, що їхня ціль - «покласти край барижному дерибану країни».

Наразі Василь Гацько та Андрій Садовий ніяк не коментують зустріч.