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    Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована фейкова партія Саакашвілі

    • Сьогодні, 05:17
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    Давид Сакварелідзе
    Давид Сакварелідзе

    Фейкова партія отримала в єдиному той самий код 40272226, що й зареєстрована на ім’я екс-депутата Одеської міської ради Євгена Гофмана

    В Україні зареєстрована партія «Блок Михайла Саакашвілі», яка не має стосунку ні до колишнього президента Грузії та голови Одеської облдержадміністрації, ні до членів його команди.

    Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

    За його даними, фейкова партія отримала в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України той самий код 40272226, що й зареєстрована на ім’я екс-депутата Одеської міської ради Євгена Гофмана «Грузинська партія України».

    «Спробував зв’язатися за номером телефону, вказаному під час реєстрації, але мені відповіли, що не можуть говорити, і кинули трубку», – сказав екс-заступник глави ГПУ.

    Водночас, зазначив Сакварелідзе, зміни в назві партії «Рух нових сил», яку очолює Саакашвілі, досі не зареєстровані Міністерством юстиції, хоча відведений для цього законодавством термін у 15 днів уже збіг.

    «Це все – черговий доказ того, що влада реально боїться активності нашої партії й усілякими дурними махінаціями хоче обдурити людей», – дійшов висновку Сакварелідзе. 

    партії Рух нових сил
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