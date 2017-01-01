Сакварелідзе повідомив, що в Україні зареєстрована фейкова партія Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Сакварелідзе

Фейкова партія отримала в єдиному той самий код 40272226, що й зареєстрована на ім’я екс-депутата Одеської міської ради Євгена Гофмана

В Україні зареєстрована партія «Блок Михайла Саакашвілі», яка не має стосунку ні до колишнього президента Грузії та голови Одеської облдержадміністрації, ні до членів його команди.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

За його даними, фейкова партія отримала в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України той самий код 40272226, що й зареєстрована на ім’я екс-депутата Одеської міської ради Євгена Гофмана «Грузинська партія України».

«Спробував зв’язатися за номером телефону, вказаному під час реєстрації, але мені відповіли, що не можуть говорити, і кинули трубку», – сказав екс-заступник глави ГПУ.

Водночас, зазначив Сакварелідзе, зміни в назві партії «Рух нових сил», яку очолює Саакашвілі, досі не зареєстровані Міністерством юстиції, хоча відведений для цього законодавством термін у 15 днів уже збіг.

«Це все – черговий доказ того, що влада реально боїться активності нашої партії й усілякими дурними махінаціями хоче обдурити людей», – дійшов висновку Сакварелідзе.