Сальвадор став першою країною, яка заборонила видобувати метали

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У Сальвадорі прийняли закон, який забороняє видобуток металевих корисних копалин

Законодавці Сальвадору схвалили законопроект про заборону видобутку металів ще в березні

У Сальвадорі прийняли закон, який забороняє видобуток металевих корисних копалин. Таким чином, Сальвадор став першою країною в світі, яка узаконила подібну заборону.

Про це повідомляє AFP.

Закон забороняє «розвідку, розробку, експлуатацію, видобуток або переробку металевих корисних копалин в Сальвадорі», зазначається в офіційному повідомленні.

«Це більше, ніж просто новина», — сказав очільник провідної екологічної організації Сальвадору Маурісіо Сермено.

«Це закон, що необхідний в умовах, які не тільки не приносять ніякої користі населенню, а й призводять до серйозного забруднення водойм і навколишнього середовища», — додав він.

Коли законодавці схвалили законопроект в березні, неурядова група MiningWatch Canada заявила, що Сальвадор «увійшов в історію, ставши першою країною, яка офіційно заборонила видобуток металів».

Новий закон вступить в силу після його підписання президентом Сальвадору.