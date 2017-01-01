  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сальвадор став першою країною, яка заборонила видобувати метали

    • Вчора, 23:59
    • Розсилка
    У Сальвадорі прийняли закон, який забороняє видобуток металевих корисних копалин
    У Сальвадорі прийняли закон, який забороняє видобуток металевих корисних копалин

    Законодавці Сальвадору схвалили законопроект про заборону видобутку металів ще в березні

    У Сальвадорі прийняли закон, який забороняє видобуток металевих корисних копалин. Таким чином, Сальвадор став першою країною в світі, яка узаконила подібну заборону.

    Про це повідомляє AFP.

    Закон забороняє «розвідку, розробку, експлуатацію, видобуток або переробку металевих корисних копалин в Сальвадорі», зазначається в офіційному повідомленні.

    «Це більше, ніж просто новина», — сказав очільник провідної екологічної організації Сальвадору Маурісіо Сермено.

    «Це закон, що необхідний в умовах, які не тільки не приносять ніякої користі населенню, а й призводять до серйозного забруднення водойм і навколишнього середовища», — додав він.

    Коли законодавці схвалили законопроект в березні, неурядова група MiningWatch Canada заявила, що Сальвадор «увійшов в історію, ставши першою країною, яка офіційно заборонила видобуток металів».

    Новий закон вступить в силу після його підписання президентом Сальвадору.

    закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ