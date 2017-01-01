Саміту G7 загрожує провал через позицію Трампа

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Саміт Великої сімки

Усі учасники саміту G7 намагаються переконати Дональда Трампа не виходити з кліматичної угоди, проте поки що марно

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовляється підтримати Паризьку кліматичну угоду, попри намагання лідерів країн Великої сімки (G7) переконати його зробити це. Про це у п'ятницю, 26 травня, під час саміту лідерів G7 у сицилійській Таорміні заявив прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

«Є одне відкрите питання - позиція США щодо Паризької кліматичної угоди. Всі інші учасники підтвердили їхню цілковиту згоду стосовно угоди», - зазначив Джентілоні, слова якого наводить агентство Reuters.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель також повідомила, що усі учасники саміту G7 намагаються переконати Дональда Трампа не виходити з кліматичної угоди, проте поки що марно.

Водночас італійський прем'єр повідомив, що під час саміту світовим лідерам вдалося досягнути згоди щодо питання боротьби проти тероризму, а також щодо конфліктів у Сирії та Лівії.

Нагадаємо, у вересні 2016 року США ратифікували Паризьку кліматичну угоду. Для глобального застосування положень угоди потрібна була ратифікація 55 країн, відповідальних за щонайменше 55 відсотків світових викидів шкідливих газів. 4 листопада 2016 року Паризька кліматична угода набула чинності. Документ був ухвалений в грудні 2015 року. Тоді представники 195 країн домовилися скорочувати обсяги викидів шкідливих газів в атмосферу, аби стримати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.

Джерело: DW