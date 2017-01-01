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    «Самопоміч» активізувалася в лобіюванні інтересів Коломойського – блогер

    • Сьогодні, 14:18
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    Вікторія Войціцька, депутат від &laquo;Самопомочі&raquo;
    Вікторія Войціцька, депутат від «Самопомочі»

    Суть претензій та мовні конструкції збігаються у документах Войціцької та компанії Коломойського збігаються, - Сазонов

    Партія «Самопоміч» активізувалася у лобіюванні інтересів олігарха Ігоря Коломойського, який хоче отримати пільги на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Про це в Facebook написав блогер Кирило Сазонов, підкресливши про отримання документальних доказів цього факту.

    «Пам'ятайте, я писав, що боротьба «Самопомочі» з формульним підходом в тарифоутворенні на електроенергію це боротьба Коломойського за право отримувати е/е для своїх феросплавних заводів за низькою неринковою ціною? Боротьба за привілей купувати електроенергію за неринковою, а вироблені з неї феросплави (де в собівартості частка е/е до 50%) продавати за ринковою! Тоді ще багато хто не вірив», - написав блогер.

    «Докази «Самопоміч» сама надала. 11 травня Вікторія Войціцька (депутат від «Самопомочі») на своєму ФБ публічно оголосила, що ініціювала засідання Спецкомісії ВР з реприватизації «Західенерго». ...Не так вже й давно підконтрольна Коломойському компанія «Бізнес-інвест» зверталася до суду з того ж приводу. І програла всі інстанції», - додав Сазонов.

    При цьому він навів копії документів, які свідчать про однакові формулювання «Самопомочі» та структури Ігоря Коломойського щодо компанії «Західенерго», яку олігарх хоче реприватизувати.
    «На одному з них - фрагмент позовної заяви «Бізнес-інвесту» (там ще друк в нижньому правому куті). На другому - проект рішення Спецкомісії, який Войціцька запропонувала народним депутатам. Як бачимо, не тільки суть претензій, але навіть мовні конструкції збігаються», - зазначив блогер.

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    Раніше політолог повідомляв, що торгова блокада Донбасу, яка здійснювалася за активної підтримки фракцій «Самопомочі» та «Укропу», була політичною боротьбою Коломойського проти Порошенка за право не повертати борги «Приватбанку».

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