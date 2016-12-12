«Самопоміч» хочуть позбавити грошей за «жіночу квоту». У Садового обурені

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Партія Садового може втратити доплату за дотримання гендерних квот у сумі 44,2 млн грн

У Блоці Петра Порошенка вважають, що «Самопоміч» втратила право на «гендерні виплати» після того, як фракцію зилишили Ганна Гопко, Ірина Суслова та Вікторія Пташник. Про це ідеться в статті «Главкома»: Пограбування «Самопомочі». БПП готує переворот у фінансуванні партій.

Розробники законопроекту №5446 щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій, депутати від БПП Руслан Князевич, Олександр Черненко та Ірина Суслова пропонують змінити гендерні квоти. За чинним законом, 10% від суми загального фінансування, яке йде на парламентські партії (цього року це 442 мільйони гривень), ділять між собою партії, які витримали гендерну квоту – кожне третє місце в списку віддали жінкам.

У нинішньому скликанні цього правила дотрималась лише «Самопоміч» і всі ці кошти йдуть виключно цій фракції. В законопроекті ж планується значно знизити цю суму – до 10%, але вже від фінансування, яке має отримати партія відповідно до результатів виборів.

За словами народного депутата від БПП Олександра Черненка, будь-яка фракція не може бути сталою всю каденцію, тому треба визначати наявність квот щоквартально, в момент виділення грошей.

У «Самопомочі» з цим не згідні. За словами заступника голови фракції цієї партії, із фракції виходили не тільки жінки, але і чоловіки. «…але я бачу, що Адміністрація президента будь-якими шляхами намагається нашкодити «Самопомочі». Хай ще і такий варіант буде, ми готові до цього», - зазначив він.

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