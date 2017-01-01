«Самопоміч» та «єврооптимісти» зробили послугу Януковичу - політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Депутати не захотіли розглядати зміни до Кримінально процесуального кодексу, які удосконалюють процедуру заочного засудження

Депутати фракції «Самопомочі» разом з «єврооптимістами» Сергієм Лещенком, Світланою Заліщук та Мустафою Наємом зробили послугу Януковичу, не проголосувавши 9 лютого за включення до порядку денного Верховної Ради важливого законопроекту, який би значно наблизив засудження колишнього президента. Про це у своєму блозі на «Українській правді» написав політолог, колишній нардеп Віктор Уколов.

Проект закону стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу, серед яких продовження терміну досудового слідства з 12 до 18 місяців, можливість об'єднувати у спеціальному судовому провадженні (тобто у заочному суді) багатьох обвинувачених на клопотання прокурора, а також відміну зарахування строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до загального строку досудового розслідування.

«Закон про зміни народжувався, виходячи з практики прокурорів, що розслідують злочини проти Майдану та особисто Віктора Януковича. Не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти важливість запропонованих змін. Маніпуляції адвокатів, які місяцями вивчають обвинувачення, загальновідомі. Як і те, що заочне судове слідство по Януковичу стане результативним, коли вивчатиме злочини інших обвинувачених – так звану «сім'ю» колишнього президента. Адже сам він практично нічого не підписував. Логічним було сподіватися, що взагалі всі партії, що брали активну участь у Євромайдані одразу підтримають зміни законопроекту, але... спікер безрезультатно раз за разом ставив на голосування включення до порядку денного №5610, та не отримував 226 голосів. З роз'ясненнями до Верховної Ради приїжджав і генеральний прокурор. Проте, є обгрунтований сумнів, що «Самопомочі» та іншим такі роз'яснення були потрібні», - зазначив Уколов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко також прокоментував провалене у Верховній Раді голосування за цей законопроект.

«Ми в ГПУ зробили все, щоб почати судові процеси над тими, хто грабував країну в часи Януковича, хто розстрілював Майдан, хто сприяв російській окупації. Для прийняття поправок, які удосконалюють процедуру заочного засудження згідно європейських норм ( законопроект 5610), ВР знайшла лише 225 голосів. Нема слів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.