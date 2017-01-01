«Самопоміч» вимагає від НАБУ перевірити факти можливої корупції секретаря міськради Дніпра Мішалова – Садовий

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Андрій Садовий

Народний депутат Олег Лаврик направив звернення до голови НАБУ Артема Ситника

Партія «Самопоміч» звернулася до НАБУ з проханням перевірити інформацію про зловживання службовим становищем в особистих інтересах та інтересах членів своєї сім'ї секретарем Дніпровської міської ради від партії «Самопоміч» В'ячеславом Мішаловим. Про це в ефірі телеканала «Еспресо» заявив мер Львова і лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий.

«Знаєте, що ми зробили? Ми написали лист у НАБУ з проханням перевірити всі ці факти. Лист відправлено за підписом Олега Лаврика, депутата Верховної Ради, – зазначив Садовий. – Ми вимагаємо жорсткого розслідування».

За словами лідера «Самопомочі», якщо факти корупції Мішалова підтвердяться, партія діятиме рішуче. «Якщо факти підтвердяться і він (В'ячеслав Мішалов. – Ред.) винен – до побачення! Він не є членом партії, але він дійсно пройшов за списком «Самопомочі». Філатов запропонував йому стати секретарем міськради. Ми більше за інших зацікавлені в правді, щоб люди дізналися, хто є хто, – наголосив Садовий. – Я дуже прошу, щоб НАБУ розібралося і дало чітку відповідь, чи є там порушення чинного законодавства».

Мер Львова також не виключив, що історію з дніпропетровськими тендерами можуть використовувати для його дискредитації його політичні опоненти.

«Проти мене сьогодні будуть використовувати все, що можливо. Я готовий», – заявив лідер «Самопомочі».

Зазначимо, що на офіційному сайті «Самопомочі» дійсно опубліковано повідомлення про те, що голова виконавчого комітету партії, народний депутат Олег Лаврик відправив звернення до голови НАБУ Артема Ситника з проханням перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про зловживання службовим становищем секретарем Дніпровської міської ради від «Самопомочі» В'ячеславом Мішаловим.

Нагадаємо, після того як В'ячеслав Мішалов був обраний за списками партії «Самопоміч» до міської ради, а в березні 2016 року обійняв крісло секретаря міської ради, компанії його батька почали регулярно отримувати багатомільйонні підряди від міста.

У період з березня по листопад 2016 року компанії, що мають відношення до Дмитра Мішалова – батька секретаря міської ради, виграли тендери в цілому на суму 466 мільйонів гривень. Зокрема, в листопаді 2016 року за результатами тендера місто замовило ТОВ «Завод «Майстер-Профі» капітальний ремонт Центрального мосту через річку Дніпро за 177, 79 млн грн. Серед усіх тендерних заявок пропозиція фірми Мішалова-старшого була однією з найдорожчих, проте саме вона виявилася найпривабливішою для міста.

Крім фірм Дмитра Мішалова, бюджетні гроші дістаються і структурам самого секретаря міської ради. За даними «Наших грошей», фірми В'ячеслава Мішалова отримали понад 40 млн гривень за проведення мережі інтернет в міські школи і за розробку системи, яка повинна підвищити прозорість міської влади перед городянами.

Джерело: Українські новини