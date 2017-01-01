Самойлову розсмішила загроза заборони участі в «Євробаченні»

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Кандидатка від РФ підкреслила, що на її рахунок завжди існували упередження

Російська співачка Юлія Самойлова, яка представить РФ на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», назвала смішними заяву української влади не допустити її до участі в конкурсі через те, що вона раніше виступала в окупованому Криму, передає РІА «Новини».

«Це все якось смішно, і я не розумію, з чого такий переполох. Був абсолютно звичайний концерт... Не знаю, мені якось це все дивно», - зазначила Самойлова.

Також, коментуючи спекуляції про те, що участь в «Євробаченні» є піар-ходом, Самойлова підкреслила, що на її рахунок завжди існували упередження.

«Скільки людей, стільки й думок», - зазначила співачка.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.