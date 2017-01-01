Samsung поверне у продаж оновлений Galaxy Note 7

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REUTERS/Kim Hong-Ji Samsung випустить на ринок оновлені версії смартфонів Galaxy Note 7

Samsung також планує продавати замінні елементи на зразок чіпів і модульних камер

Корейська компанія Samsung заявила, що планує випустити на ринок оновлені та відремонтовані версії смартфонів Galaxy Note 7.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі виробник ще не визначив, на яких саме ринках продаватимуться оновлені телефони.

Компанія також планує продавати замінні елементи на зразок чіпів і модульних камер, а також використовувати добуті зі старих Galaxy Note 7 мідь, золото, нікель і срібло.

У листопаді 2016 вже зазначалося, що Samsung може відновити продаж «вибухаючих» смартфонів Galaxy Note 7 в 2017.

Як повідомляв «Главком», компанія HMD Global в неділю на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310. У легендарному телефоні залишиться популярна гра «Змійка».

Нагадаємо, що в середині лютого суд Південної Кореї видав ордер на арешт глави Samsung.