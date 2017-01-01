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    Санкції ЄС проти Росії продовжать наприкінці червня – ЗМІ

    • Сьогодні, 11:34
    • Розсилка
    Країни ЄС
    Фото: Дзеркало тижня
    Країни ЄС

    У червні лідери ЄС обговорять економічні санкції проти Росії

    Економічні санкції Європейського союзу проти Росії буде продовжено без значних обговорень наприкінці червня. Про це із посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Наразі здається, що економічні санкції ЄС проти Росії буде продовжено без значних обговорень, коли лідери ЄС зустрінуться наприкінці червня», – написав журналіст.

    Нагадаємо, ЄС у березні продовжив до вересня дію «чорного списку» російських фізичних і юридичних осіб через їхню роль у конфлікті в Україні.

    В ЄС заявили, що санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і залишаться чинними до врегулювання конфлікту і повернення Україні анексованого Криму.

    Раніше держсекретар США заявив про збереження санкцій, доки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

    ЄС Росія ЗМІ санкції
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