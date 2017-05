Санкції ЄС проти Росії продовжать наприкінці червня – ЗМІ

У червні лідери ЄС обговорять економічні санкції проти Росії

Економічні санкції Європейського союзу проти Росії буде продовжено без значних обговорень наприкінці червня. Про це із посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Наразі здається, що економічні санкції ЄС проти Росії буде продовжено без значних обговорень, коли лідери ЄС зустрінуться наприкінці червня», – написав журналіст.

Нагадаємо, ЄС у березні продовжив до вересня дію «чорного списку» російських фізичних і юридичних осіб через їхню роль у конфлікті в Україні.

В ЄС заявили, що санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і залишаться чинними до врегулювання конфлікту і повернення Україні анексованого Криму.

Раніше держсекретар США заявив про збереження санкцій, доки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод.

Currently it seems like EU's eco sanctions on #Russia will be extended without much talk when Eu leaders meet in late June. #Ukraine #Crimea