САП повторно направила Луценку подання на Дейдея і Лозового

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Подання на зняття депутатської недоторканності з Дейдея і Лозового були повторно направлені до ГПУ після виправлення стилістичних зауважень, на які вказали у відомстві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила до Генпрокуратури подання про зняття недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового. Про це повідомив журналістам у приміщенні клубу Кабінету міністрів керівник САП Назар Холодницький.

«Вчора було підписано документи, я знову відправив відповідні подання генеральному прокурору», – сказав він.

Холодницький уточнив, що подання були повторно направлені до ГПУ після виправлення стилістичних зауважень, на які вказали у відомстві.

Як повідомляв «Главком», Генеральна прокуратура України заявила про направлення до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності лише з народного депутата Геннадія Бобова, подання на нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея повернуто до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що під час спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.

В Національнму антикорупційному бюро України заявили, що їхні детективи здійснюють розслідування у кримінальних провадженнях лише стосовно двох депутатів – Євгена Дейдея та Андрія Лозового.