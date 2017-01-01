САП закриє справу про проникнення слідчих у палату Насірова - ЗМІ

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Роман Насіров у лікарні

Джерела в антикорупційних органах прогнозують закриття справи про проникнення співробітників НАБУ в палату Насірова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір закрити кримінальне провадження за фактом проникнення співробітників Національного антикорупційного бюро в лікарняну палату відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в клініці «Феофанія» перед його затриманням. Про це Українським Новинам повідомило джерело в антикорупційних органах.

«Думаю, що провадження буде закрите», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він не уточнив, коли саме буде ухвалено рішення.

Як повідомляв «Главком», 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Медичний персонал «Феофанії» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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