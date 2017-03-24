Сапери розпочали розмінування території біля бази в Балаклії

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Виявлення осередків пожежі біля Балаклії

Зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі в Балаклії

На місце вибухів біля Балаклії прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляєпрес-служба Міністерства оборони України.

Сьогодні зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі. Також проведено інженерну розвідку.

«На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Наразі вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів», - йдеться в повідомленні.

Станом на 8 годину 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події у Балаклії значно зменшилася.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині