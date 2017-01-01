Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни

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Авіабомбу було випадково знайдено на заправній станції

Грецьким саперам вдалося успішно знешкодити бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня, через яку в неділю в Салоніках евакуювали 72 тисяч людей.

Про це повідомляє AFP.

«Операцію закінчено, все пройшло добре», - заявили спеціалісти зі знешкодження бомби.

Як зазначили грецькі військові, бомба американського виробництва добре збереглася. Її скинув на місто британський літак під час авіанальоту на місцевий порт і залізничну станцію в 1943 році.

Як повідомлялося, в неділю влада евакуювала з міста Салоніки близько 72 тисяч місцевих жителів, це була найбільша операція такого роду в Греції у мирний час.