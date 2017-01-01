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    Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни

    • Сьогодні, 19:42
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    Авіабомбу було випадково знайдено на заправній станції

    Грецьким саперам вдалося успішно знешкодити бомбу часів Другої світової війни, знайдену  минулого тижня, через яку в неділю в Салоніках евакуювали 72 тисяч людей.

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    Про це повідомляє AFP.

    «Операцію закінчено, все пройшло добре», - заявили спеціалісти зі знешкодження бомби.

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    Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни
    Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни
    Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни
    Сапери в Салоніках знешкодили бомбу часів Другої світової війни

    Як зазначили грецькі військові, бомба американського виробництва добре збереглася. Її скинув на місто британський літак під час авіанальоту на місцевий порт і залізничну станцію в 1943 році.

    Як повідомлялося, в неділю влада евакуювала з міста Салоніки близько 72 тисяч місцевих жителів, це була найбільша операція такого роду в Греції у мирний час.

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