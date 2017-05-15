Сарган: генпрокурор відзвітує перед Радою наступного тижня

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Юрій Луценко у Верховній Раді

Генпрокурор Юрій Луценко виступить перед парламентарями 24 травня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко виступить зі звітом у Верховній Раді 24 травня.

Про це у коментарі «Українській правді» повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Щойно вийшли з наради, тож можу підтвердити, що 24 травня буде звіт», - сказала вона.

Як повідомляв «Главком», керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов пропонував наступного тижня запросити генерального прокурора Юрія Луценка до парламенту для звіту щодо повернення грошей Януковича.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.