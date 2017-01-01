Саркозі агітує французів проголосувати за проросійського кандидата

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Франсуа Фійон та Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції стверджує , що Франсуа Фійон має необхідний досвід, бажання та програму

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі закликає проголосувати в першому турі виборів 23 квітня за проросійського кандидата Франсуа Фійона, повідомляє Reuters.

Саркозі закликає проголосувати за Фійона, щоби «перевернути згубну сторінку останніх п'яти років».

«Усім має бути зрозуміло щодо їхніх зобов'язань. Я хочу ясно сказати, чому я підтримую Франсуа Фійона: він має досвід, бажання та програму, яка дозволить Франції забезпечити альтернативу останнім п'яти згубним рокам, які ми пережили», - сказав екс-президент Франції.

Варто відмітити, що Фійон був прем'єр-міністром Франції за часів президенства Саркозі у 2007-2012 роках.

Нагадаємо, в січні цього року перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Фійон заявляв, що «наївно» думати, що Росію можна «поставити на коліна» за допомогою економічних санкцій.

Раніше Фійон також називав Росію «великою нацією».

Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня.

Читайте про це в матеріалі «Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування»