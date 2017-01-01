Савченко каже, що ніхто з родичів полонених не скаржився на її списки

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Надія Савченко

Савченко відкидає звинувачення, що ця інформація допоможе шахраям чи шантажистам нажитися на родичах

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що вона не отримувала скарг від родичів людей, які є в оприлюдненому нею списку полонених. Про це вона заявила під час прес-конференції в Празі.

«Я ще не отримала жодного дзвінка і жодної скарги від родичів, які б просили мене забрати людину зі списків», – заявила Савченко.

Вона також пообіцяла відреагувати на скарги, якщо такі будуть, повідомляє Радіо Свобода.

Савченко відкидає звинувачення в тому, що вона порушила українське законодавство, оприлюднивши імена полонених на Донбасі, і радить своїм критикам звертатися до суду.

«Дуже багато заяв звучать від людей, які не є експертами, які є популістами. Насправді ж в українському законодавстві є прописані закони. І я їх не порушувала, я завжди дію відповідно до норм законодавства... Я не публікувала в списках закритих особистих даних. Списки опубліковані досить обережно. Звичайно ж вони невигідні тим структурам влади і тим людям у владі, які б не хотіли реального результату визволення полонених а хотіли би просто і надалі робити на цьому свій політичний піар і отримувати свої бонуси. Якщо в когось до мене будуть серйозні звинувачення, я готова розглядати їх в суді, але ніяк не розглядати їх в жовтій пресі», – заявила депутат.

Савченко наполягає, що оприлюднення списків допоможе звільнити полонених. Вона також відкидає звинувачення, що ця інформація допоможе шахраям чи шантажистам нажитися на родичах.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

Того ж дня, 10 січня, Савченко опублікувала відкориговані списки полонених.