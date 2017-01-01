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    Савченко наполягає, що має право оприлюднювати списки заручників

    • Вчора, 18:37
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Савченко обіцяє продовжити співпрацю з СБУ

    Народний депутат Надія Савченко запевняє, що продовжить співпрацю зі Службою безпеки України у питаннях звільнення заручників, які потрапили в полон на Донбасі. Про це вона заявила під час брифінгу.

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    «Нардеп – це особа, якій народ надає вищу ступінь довіри. Нардеп має право доступу до всієї державної таємниці вищого рівня. Народні депутати не підзвітні СБУ. Я співпрацювала і далі буду постійно співпрацювати з усіма службами, тому що на них багато замикається. Це дійсно силові структури, які захищають Україну. Тому, звичайно, я буду з ними співпрацювати, і ми далі співпрацюємо... Просто я вважаю, що маю на це право, свою думку. Я пройшла цей шлях, і знаю, як він буде більш ефективним. І вважаю, що це допоможе іншим», - зазначила Савченко.

    Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи.

    У Службі безпеки України заявляють, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками.

    Джерело: 112 Україна

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