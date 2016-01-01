Савченко не переймається через виключення з делегації ПАРЄ

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Депутат пояснила, що часто має розбіжності в позиціях з «усіма колегами в парламенті»

Народний депутат Надія Савченко розповіла, що продовжуватиме займатися депутатською діяльністю після виключення її зі складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це вона сказала в Берліні на зустрічі з журналістами, повідомляє «Укрінформ».

«У будь якому випадку, якщо мене не буде переобрано наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю», – заявила вона.

Савченко зазначила, що щороку відбуваються перевибори нового складу групи в ПАРЄ, щороку можуть обиратися нові і нові члени. Сама вона «ще не цікавилася тим, як ця процедура відбувається, тому що минулого разу її пропустила заочно».

Говорячи про виключення з фракції, депутат визнала, що її політичні бачення і партії, у якій вона перебувала, «просто є різними». «Тому незалежно від моєї поїздки в Москву чи Мінськ, це все одно сталося б пізніше, але все одно сталося б», – сказала Савченко.

Депутат пояснила, що часто має розбіжності в позиціях з «усіма колегами в парламенті» через те, що вона «є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні».

Як повідомлялося, Верховна Рада відкликала Савченко з української делегації в ПАРЄ.