Савченко обіцяє подавати до суду на тих, хто виступає проти неї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Савченко вважає своє виключення з комітету з нацбезпеки незаконним

Нардеп Надія Савченко, за виключення якої з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосували депутати, планує боротися з ними шляхом судових позовів.

Про це вона розповіла журналістам.

На запитання про виключення і прохання народного депутата від БПП Івана Вінника до СБУ перевірити Савченко за фактом «державної зради», вона відповіла:

«Немає законних підстав, щоб його слова чи мрії стали реальністю. Але якщо депутати будуть діяти таким чином, я буду діяти так само законним способом. Це будуть судові подання проти тих народних депутатів, які борються зі мною», - зазначила вона.

На уточнення проти кого конкретно, Савченко перепитала: «Сьогодні Вінник говорив про зраду?, - не проти когось конкретно, а проти зради» - підкреслила нардеп.

Нагадаємо, народний депутат від БПП Іван Вінник просить СБУ перевірити Надію Савченко за попередньою кваліфікацією ст. 111 державна зрада.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.

Також Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили».

Як повідомлялось, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.