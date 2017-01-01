Савченко оприлюднила список росіян, які сидять в українських в’язницях

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Надія Савченко

Нардеп опублікувала список російських громадян, яких утримують в українських тюрмах за злочини проти Украни у 2014–2016 рр.

Народний депутат Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки росіян, які перебувають в українських СІЗО.

«Списки росіян, кадрових військових РФ... особи, що мають російське громадянство, але уродженці України, або українці, які втекли в Росію за програмою «Переселение соотечественников» та хотіли отримати російське громадянство, що утримуються в Україні СІЗО. Відкориговані станом на 16 січня 2017 р. Помаранчевий колір – ті, кого запитує «ДНР». Жовтий колір – ті, кого запитує «ЛНР». Блакитний колір – звільнені. Червоний колір – загиблі», – пояснила вона.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент. Сьогодні, 16 січня, Савченко оприлюднила уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.