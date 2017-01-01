Савченко опублікувала списки полонених українців у «Л/ДНР»

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Надія Савченко

Нардеп зазначає: дані підтверджено «стороною, що утримує»

Народний депутат Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки полонених українців, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як зазначає Савченко, дані підтверджено «стороною, що утримує».

«Чому потрібно публікувати списки полонених і зниклих безвісти людей? Та для того, щоб їх можна було знайти! Мій процес звільнення був публічним, моя сестра не боялася шпиняти президента і владу, щоб вони щось робили, й тільки таким чином я змогла опинитися на свободі!» – зазначила нардеп.

Згідно з повідомленням, у списку є три категорії громадян: українці, яких утримують на територіях, окупованих сепаратистами в Донецькій та Луганській областях, список тих, кого українська сторона вимагає видати на обмін, і списки тих, запит щодо котрих на видачу подає до української сторона сепаратистів.

«Перша категорія – це наші військовополонені, що перебувають на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України. Українською стороною подається запит на 129 людей. Протилежна сторона підтверджує 42 людини. Ще Україною розшукується 494 безвісти зниклих. Вони пропорційні обміну на ув'язнених в Україні за списками, які запрошують представники окупованих Росією територій Донецької й Луганської областей України. Від «ДНР» у списках таких людей 524, а від «ЛНР» – 377. Частину людей з цих списків українська сторона також підтверджує, приблизно 256», – написала Савченко.

Вона пояснила, що перша категорія у списках – це полонені військові, друга – українські політв'язні, яких утримують у російських в’язницях та в окупованому Росією Криму.

«Їх на даний час 44 людини. В Україні у в'язницях теж є російські громадяни, які відбувають покарання за злочини, скоєні проти територіальної цілісності України та проти українського народу в період з 2014 по 2016 роки. Їх наразі 102 особи», – додала Савченко.

На думку депутата, обмін «всіх на всіх» має відбутися у три етапи обома сторонами – за списками, через розшук «по прихованих в'язницях і підвалах», а всіх, кого знайти не вдалося, «визнати мертвими або безвісти зниклими».

Нагадаємо, дотримання законодавства про захист персональних даних є однією з необхідних умов безвізового режиму України з ЄС. Як відомо, прізвище, ім'я, по батькові та дата народження є персональними даними. Втім, чи порушила Савченко закон, опублікувавши списки, сказати важко, заявив «Главкому» представник омбудсмена Михайло Чаплига, оскільки невідомо, чи давали згоду на публікацію родичі вказаних у списках осіб.