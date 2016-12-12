  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців

    • Сьогодні, 12:08
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Нардеп оприлюднила списки полонених, відкореговані станом на 16 січня

    Народний депутат Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

    «Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір – звільнені. Червоний колір – загиблі», - зазначила вона.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців
    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців
    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців
    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців
    Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців

    Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є не коректними на даний момент

    Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.

    Читайте також
    Надія Савченко Росія ДНР ЛНР полон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ