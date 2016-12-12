Савченко опублікувала уточнені списки полонених українців

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Надія Савченко

Нардеп оприлюднила списки полонених, відкореговані станом на 16 січня

Народний депутат Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

«Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте. Блакитний колір – звільнені. Червоний колір – загиблі», - зазначила вона.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є не коректними на даний момент.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.