Савченко похвалилась: Кавалерів не бракує

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Надія Савченко

Нардеп розповіла, яким повинен бути її коханий

Народний депутат Надія Савченко в ефірі телеканалу «112 Україна» розповіла про своє особисте життя.

Так, відповідаючи на запитання, чи є у неї коханий чоловік, Савченко зазначила: «У мене є Україна. Всі чомусь думають, що для людини головне - особисте життя, тому що без цього життя неповна. Особисте життя - це не один хлопець. У мене до цього досить чоловічий, прагматичний підхід. Я беру скільки хочу, коли хочу і кого хочу. Тому я не обмежена в будь-якому аспекті життя».

Даючи відповідь на питання про те, яким повинен бути її чоловік, нардеп зазначила «Сильним. Таким, який врятує Україну». Водночас Савченко підкреслила: «Сильнішого за мене немає нікого. Він повинен бути рівним по силі».

Крім того, нардеп зізналась ,що кавалерів у неї було достатньо і раніше, і зараз. Вона також сказала ,що колеги-чоловіки у Верховній Раді інколи дозволяють собі вульгарні жарти на її адресу. «Але це – проблема виховання людини, - прокоментувала вона».

Як повідомлялось, нещодавно Савченко зробила скандальну заяву про те, що українська влада «має неукраїнську кров». «Говорити про це можна - що з цим робити? треба думати і діяти!», - сказала вона



