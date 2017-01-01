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    Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників – СБУ

    • Сьогодні, 16:00
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    Савченко заперечує, що порушувала закон

    Народний депутат Надія Савченко не отримувала згоди від осіб чи їхніх родичів, які перебувають у заручниках, згоди на опублікування інформації про них, що є порушенням законодавства. Про це повідомив під час засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ Генадій Кузнєцов.

    «Як нам відомо, станом на сьогодні інформації про отримання зазначеної згоди від осіб, перелік яких було оприлюднено Надією Вікторівною, у нас відсутній», – сказав Кузнєцов.

    При цьому, за його словами, це є порушенням законодавства.

    Він заявив, що Савченко не уповноважувалася оперативним штабом управління АТО на ведення переговорів з терористами.

    Крім того, за словами Кузнєцова, нардеп не уповноважувалася на інформування громадськості про терористичні акти.

    Сама Савченко, виступаючи на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, заявила, що не порушувала законодавство України.

    «Закон я не порушувала, державну таємницю я зберігати вмію. Я не визнаю жодних звинувачень, які були висунуті проти мене, в тому числі включаючи державну зраду», – заявила Савченко.

    Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.

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