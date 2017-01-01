Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників – СБУ

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Савченко заперечує, що порушувала закон

Народний депутат Надія Савченко не отримувала згоди від осіб чи їхніх родичів, які перебувають у заручниках, згоди на опублікування інформації про них, що є порушенням законодавства. Про це повідомив під час засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони керівник Центру спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ Генадій Кузнєцов.

«Як нам відомо, станом на сьогодні інформації про отримання зазначеної згоди від осіб, перелік яких було оприлюднено Надією Вікторівною, у нас відсутній», – сказав Кузнєцов.

При цьому, за його словами, це є порушенням законодавства.

Він заявив, що Савченко не уповноважувалася оперативним штабом управління АТО на ведення переговорів з терористами.

Крім того, за словами Кузнєцова, нардеп не уповноважувалася на інформування громадськості про терористичні акти.

Сама Савченко, виступаючи на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, заявила, що не порушувала законодавство України.

«Закон я не порушувала, державну таємницю я зберігати вмію. Я не визнаю жодних звинувачень, які були висунуті проти мене, в тому числі включаючи державну зраду», – заявила Савченко.

Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.