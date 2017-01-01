Савченко пояснила свою скандальну заяву про відмову від Криму заради Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада не створює можливостей для того, щоб повернути наші землі, - нардеп

Народний депутат Надія Савченко стверджує, що її слова про відмову від Криму заради Донбасу «перекрутили». Про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

«Ті обіцянки, якими вас зараз годують, нереально виконати. Влада не створює можливостей для того, щоб повернути наші землі», - сказала вона.

Савченко також додала, що вона «буде думати, як це зробити, я не просто обіцяти».

Як повідомлялось, скандальне висловлювання Савченко щодо Криму отримало в українському суспільстві широкий резонанс. Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі. Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. «Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна – це і Львів, і Київ, але і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Крим на Донбас не міняємо! Донбас не здаємо!» – зазначила вона.