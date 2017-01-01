Савченко: Президентом ставати не хочу, але якщо треба - можу

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Нардеп не виключає, що її громадський рух може набути політичної сили і піти на наступні парламентські вибори

Народний депутат України Надія Савченко в програмі «Люди. Hard talk. LIVE» на телеканалі «112 Україна» розповіла, що бажання ставати президентом України у неї немає, але якщо буде потрібно, вона готова ним стати.

«Питання хочу? Знаєте, хочу це трохи в іншому виражається. Не хочу. Можу. Так і триває. Не хочу, можу, буду, якщо треба, але, щоб це було таким великим бажанням прямо ... Це важко, це дуже велика відповідальність. Тому і надалі так все залишається, якщо я буду вважати, що це потрібно, то тоді я буду це робити», - говорить Савченко.

Також нардеп не виключає, що її громадський рух «РУНА» може придбати політичної сили і йти на наступні парламентські вибори.

"Громадянська сила однозначно набере політичної сили, це буде суспільно-політична сила. Та піду я на вибори? У будь-якому випадку я спробую знайти якийсь дуже неординарне рішення для цієї ситуації", - зазначила вона.